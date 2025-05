Milan, Di Gennaro: “Tare è un professionista che sa il fatto suo”

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv. Il punto sul Milan tra Tare, Sarri e Conte

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv. Il punto sul Milan tra Tare, Sarri e Conte. Ecco il parere su quello che dovrebbe diventare il nuovo direttore sportivo rossonero: "Ovvio che quando riparti da zero devi capire chi comanda, le sue intenzioni, la volontà di raggiungere gli obiettivi di sempre del Milan, ossia vincere. Tare è un professionista che sa il fatto suo, ha esperienza e intuito con i giocatori. Poi bisogna vedere chi arriva come allenatore, che è un dettaglio però. Bisogna capire cosa vuole la società, se c'è unità d'intenti".