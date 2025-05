Allenatore Milan, Pedullà: 'Deciderà Tare?'. E su Sarri ...

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato delle mosse del Milan: Tare sprinta per il ruolo di DS. E su Maurizio Sarri...

Sembra proprio che sarà Igli Tare, classe 1973, ex direttore sportivo della Lazio per 14 stagioni, dal 2009 al 2023, il DS del Milan. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato delle mosse del Milan anche per quanto riguarda la panchina dei rossoneri. Ecco le sue parole anche su Maurizio Sarri su 'YouTube'.