"Un giocatore evoluto": Di Canio spiega a Sky perché il Milan di Amorim è cambiato rispetto al Benfica grazie a una mossa sulla trequarti
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Christian Pulisic ha trovato il suo primo gol nel 2026 con il Milan: grande rete contro il Lecce. L'ex attaccante Paolo Di Canio, ospite di 'Sky Calcio Club', ne ha parlato benissimo. Ecco l'estratto:
"L’ago della bilancia è stato Pulisic, che è il giocatore più evoluto, che può navigare in quel mare tra le linee avversarie e che ha fatto quel gol meraviglioso. Pulisic è quello più intelligente, quello più evoluto. Lega sempre il gioco con le distanze giuste".
Nessun dubbio sulla centralità di Pulisic che cambia completamente l'attacco del Milan: il numero 11 dei rossoneri è vitale perché gioca e parla con i compagni come nessun altro in questa squadra. La differenza tattica e di caratteristiche rispetto a Loftus-Cheek è palese: con Pulisic in campo è un altro Diavolo.
L'attacco della profondità e il cambio di rotta rispetto al BenficaDi Canio ha parlato anche dell'attacco della profondità che era mancato in Europa League.
"Contro il Benfica avevamo notato "che nessuno attaccava gli spazi". Hanno rivisto la partita, metti altri interpreti, nel primo tempo ci sono state almeno 5 situazioni così. Pulisic, Chukwueze, Pavlovic, Rabiot… Ramos viene molto incontro per partecipare. Gonçalo Ramos quando riceve palla da Rabiot fa finta di guardare la palla e fa il no look. È una finezza. I principi che non ci sono stati col Benfica si sono visti oggi con giocatori più evoluti".
Il nuovo piano tattico di Amorim con Gonçalo Ramos centraleGiustissimo sottolineare il cambio tattico visto contro i salentini, con Ramos centrale in questo piano di Amorim. Si è mosso per tutta la gara liberando spazio alle sue spalle da attaccare.
Adrien Rabiot lo ha fatto perfettamente nel secondo gol dei rossoneri, così come Pulisic. Con questi movimenti il Diavolo potrebbe fare del male a tantissime difese in Serie A.
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