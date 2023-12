Milan, Di Cairo: “Eliminazione pesante, non tutte le cope sono di Pioli”

Ha poi aggiunto: "Non siamo ancora a metà stagione, è presto per i bilanci definitivi, ma questa eliminazione allontana maledettamente la sua conferma il prossimo anno. Anche vincere l’Europa League, comunque un trofeo internazionale, potrebbe non bastare. A pesare è ovviamente il confronto con l’anno scorso, quando il Milan si giocò la semifinale con l’Inter. Ma anche il livello degli investimenti di questa estate. Non tutti azzeccati, il Milan però ha cambiato e speso tanto, acquistando tante facce nuove e, nonostante la cessione di Tonali, a detta di tutti si era rinforzato. Ma in questa Champions non si è visto: il girone era il più tosto però il Milan ha rincorso sempre. Non ha mai dato la sensazione di solidità, non si sono viste convinzione, identità e continuità".