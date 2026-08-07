Intervistato dai microfoni del 'Corriere della Sera', Marco Delvecchio ha voluto parlare un po' di Milan: da Rafael Leao al ricordo di Baresi
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Marco Delvecchio non le manda mai a dire. L'ex attaccante della Roma e della Nazionale, intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, ha voluto parlare di alcuni temi molto importanti, sia sul Milan di oggi sia sui ricordi del grande calcio di ieri
Milan, Delevecchio contro Leao: "E' un punto interrogativo"Al centro delle chiacchiere di Delvecchio c'è Rafael Leão, da sempre al centro dell'attenzione grazie alle sue giocate di pura classe e alla discontinuità avuta al Milan. Alla domanda sull'eventuale cessione del numero 10 rossonero, l'ex attaccante giallorosso ha risposto senza peli sulla lingua:
"Se il Milan dovrebbe vendere Leao? È un punto interrogativo. Leao l’avrei venduto dopo lo scudetto vinto con Pioli per investire bene su altri giocatori più continui".
Dalla tattica odierna poi, si è passato ai ricordi del campo. Delvecchio ha voluto riavvolgere il nastro agli anni '90, ricordando i duelli infuocati con uno dei difensori più forti della storia del calcio mondiale, Franco Baresi, scomparso solamente pochi giorni fa all'età di 66 anni:
"Una leggenda. Avevo il mio caratterino e qualche volta litigavamo, ma c’è sempre stato tanto rispetto, finita la partita tutto tornava come prima".
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