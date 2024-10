Alessandro Del Piero, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', nel corso del consueto appuntamento della domenica sera di 'Sky Calcio Club', soffermandosi in particolare su Rafael Leao, attaccante esterno del Milan. 'Pinturicchio' ha spiegato come, a suo dire, il portoghese non abbia la mentalità nonostante un talento straordinario, e questo lo porterà a fare la fine che sta già facendo. Ecco, dunque, le sue parole.