CALCIOMERCATO MILAN

Geoffrey Moncada è già al lavoro per rinforzare il centrocampo del Milan in vista della sessione invernale di calciomercato: i nomi in lista

Fabio Barera Redattore 28 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 17:03)

Nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato il Milan dovrà inevitabilmente rinforzare il proprio centrocampo e la dirigenza, a questo proposito, sarebbe già al lavoro. Come noto, infatti, nelle ultime settimane i rossoneri hanno perso una delle pedine più importanti della propria rosa. Ismael Bennacer, infatti, ha rimediato un importante infortunio che lo terrà fuori fino all'inizio del 2025 e il rischio è che possa non recuperare per i primissimi mesi del nuovo anno. Questo impone al Diavolo di ragionare su almeno un innesto in quella zona del campo, con uno sguardo anche alla finestra estiva.