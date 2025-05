Milan, De Paola: “Allenatore? Allegri è l’usato sicuro, ma andranno su …”

Il giornalista Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. Ecco, dunque, le sue parole.

Sullo Scudetto: "E' il capolavoro di Conte, è il suo Scudetto come non mai. Le cifre già dicono chi lo ha vinto e chi lo ha perso, e chi lo ha perso lo ha buttato via. Quello che ha portato Conte, a livello di disciplina, lavoro, mi fa piacere perchè è un approccio mentale che matura. Conte ce l'aveva nelle ultime partite col pubblico, che gli metteva una pressione che non voleva. Ha fatto un capolavoro assoluto ed è merito suo. Conte seminerà qualcosa o anche il prossimo anno punto e a capo e si cambierà ancora allenatore? Io credo che vincerà e andrà via. Ma perchè succede questo ancora a Napoli?".