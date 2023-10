Milan, De Magistris duro: “Pioli contro il Napoli ci ha messo del suo”

Milan, le parole di Raimondo De Magistris su Stefano Pioli

Su Stefano Pioli: "Stefano Pioli è l’allenatore del Milan da 1483 giorni. Chiamato nell’ottobre 2019 per traghettare la squadra fino al termine della stagione, Pioli è diventato l’allenatore più importante dell’era post Berlusconi. Al posto giusto al momento giusto: ha capito che il Milan era l’ultima grande occasione per affermarsi come tecnico di grande livello e l’ha sfruttata nel migliore dei modi. Prima ha scacciato l’ombra di Rangnick, poi ha vinto lo Scudetto. Ha conquistato una semifinale di Champions League ed è sopravvissuto al terremoto dirigenziale, restando in sella anche quando la nuova proprietà aveva deciso che bisognava voltare pagina e andare oltre Maldini e Massara. Stefano Pioli ha proposto in questi anni un gioco godibile, riconoscibile. Gli va riconosciuta grande pazienza e ottimi guizzi come quando lo scorso anno passò a tre per risolvere i problemi difensivi e poi tornò a quattro giusto in tempo per spazzare via il Napoli dall’Europa. Il mondo Milan gli è riconoscente, così come lo è il suo gruppo".