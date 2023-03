De Grandis: “Il Milan è cambiato ed è diventato più concreto”

"Prima di Milan-Atalanta in molti si chiedevano se il Milan fosse guarito. Il Milan è cambiato ed è diventato più concreto. Nelle ultime cinque partite ha subito un solo gol. L'Atalanta non ha mai tirato in porta. Forse non è spettacolare come l'anno scorso, ma ha recuperato quasi tutti i suoi leader come Maignan, Theo, che è tornato il solito treno, Ibrahimovic, la cui presenza sappiamo tutti cosa significa".