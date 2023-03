Fiorentina-Milan, Leao out: chi gioca al suo posto? Le idee di Pioli

Rafael Leao è squalificato per Fiorentina-Milan. Il tecnico Stefano Pioli studia varie soluzioni per sopperire all'assenza del portoghese

Daniele Triolo

Rafael Leao è squalificato per Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato 4 marzo alle ore 20:45 allo stadio 'Franchi' di Firenze. Il portoghese, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, si deve fermare per un turno. Questo per aver rimediato, da diffidato, un cartellino giallo per proteste in occasione dell'ultimo match dei rossoneri contro l'Atalanta.

L'unica volta, prima di questo imminente Fiorentina-Milan, che il Diavolo ha giocato senza Leao squalificato risale al 18 settembre 2022. A 'San Siro', primo scontro diretto della stagione, Milan-Napoli terminò 1-2 per la squadra di Luciano Spalletti, attuale capolista indiscussa del campionato a +18 sulla squadra di Stefano Pioli. Il numero 17 lusitano salterà la seconda gara in tutta la stagione e Pioli, dunque, sta studiando le soluzioni per sostituirlo nel miglior dei modi.

Fiorentina-Milan senza Leao: ecco le opzioni di Pioli — Al vaglio, per il quotidiano romano, ci sono diverse opzioni. Saranno approfondite nel corso delle giornate di oggi e domani quando, a Milanello, ci saranno le prove tattiche della formazione rossonera per Fiorentina-Milan senza Leao. La prima soluzione, quella più scontata, porta all'utilizzo di Ante Rebić. È il sostituto naturale di Leao per posizione sul terreno di gioco. Dopo le prime due stagioni in rossonero in cui era esploso nel girone di ritorno, il croato sta deludendo le attese sin dall'anno passato.

Quest'anno ha segnato 3 gol e fornito 2 assist in 15 presenze in Serie A. Ora, però, sembra pronto a dare il suo contributo in uno stadio che ben conosce per aver militato nella Fiorentina nella stagione 2013-2014 e nella stagione 2015-2016, pur non lasciando un grandissimo ricordo nel pubblico viola. Con il nuovo modulo rossonero, però, Pioli potrebbe anche voler provare qualcosa di diverso. Per esempio, non è utopico, per il 'CorSport', pensare a Charles De Ketelaere schierato da seconda punta.

Tra Rebić, CDK e Origi spunta ... Ibra! — È una posizione già ricoperta nell'ultimo anno con il Bruges, quando aveva segnato 14 gol nel massimo campionato belga. Ma CDK potrebbe anche giocare al posto di Brahim Díaz per far inizialmente rifiatare l'andaluso in vista del match di Champions League contro il Tottenham. Lo vedremo. Terza opzione al vaglio di Pioli per sostituire Leao in Fiorentina-Milan, l'utilizzo di Divock Origi da seconda punta al fianco di Olivier Giroud, così come visto nel derby dello scorso 5 febbraio.

Infine, 'last but not least', attenzione all'idea - remota - di vedere Zlatan Ibrahimović schierato titolare. Lo svedese, tornato a pieno regime, reclama spazio dopo aver assaggiato il campo contro l'Atalanta a distanza di 9 mesi dall'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro. Il Milan segue la stella del futuro: le ultime news di mercato >>>

