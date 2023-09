Milan, De Grandis: “Pioli è diventato un grandissimo allenatore”

Stefano De Grandis , noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' ed ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al 'nuovo' Milan di Stefano Pioli . Non sono mancati i complimenti all'allenatore emiliano per aver cambiato sistema di gioco e continuando comunque a fare bene. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano De Grandis sul Milan

"Il Milan rappresenta la rivoluzione, la novità assoluta. Il centrocampo è tutto nuovo, in più c'è Pulisic ed è cambiato il sistema di gioco. Questo dimostra che Pioli è diventato un grandissimo allenatore, la squadra ha già degli automatismi. Con la mediana a tre poi c'è più libertà per i terzini che si vedono più spesso in avanti. Il Milan è diventato imprevedibile per gli avversari".