Calciomercato Milan – Chi è David: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche

Jonathan David, dopo aver giocato nel Settore Giovanile di due club di Ottawa, nel 2018 si è trasferito in Europa per vestire la maglia del Genk. È stato proprio qui che il giovane talento canadese ha avuto il suo exploit, segnando 26 reti in 50 partite giocate nel corso di due stagioni. Gli ottimi risultati conseguiti in Belgio hanno attirato sul classe 2000 le attenzioni del Lille, che nel 2020 lo ha prelevato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. In tre stagioni, quattro se si considera quella che ha appena preso il via, ha già trovato 54 gol in Ligue 1. Nonostante la possibilità di rappresentare due Nazionali, David ha scelto il Canada e anche in questo caso i numeri sono importanti (25 reti in 43 apparizioni).