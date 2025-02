Intervenuto così a Sky Sport, Stefano De Grandis , giornalista e opinionista, ha parlato anche del Milan e in particolare dell'impatto molto positivo di Santiago Gimenez . Il nuovo attaccante rossonero, arrivato a gennaio dal Feyenoord, ha servito un assist e segnato un gol in due tempi giocati con il Milan entrambi da subentrato (contro Roma ed Empoli). Ecco il parere di De Grandis.

Milan, De Grandis: "Gimenez era ciò che mancava. Mi piace tantissimo"

"El Bebote era ciò che mancava al Milan, è uno di quelli che vede sempre la porta e si fa valere fisicamente, ti dà fastidio in campo, ne sa qualcosa Marianucci. In occasione del gol contro l'Empoli è stato bravissimo: quattro tocchi e un gran gol, a me piace tantissimo...". Gimenez dovrebbe giocare la sua prima da titolare con la maglia del Milan proprio contro il Feyenoord per la gara valida per l'andata dei playoff di Champions League.