Sul Milan: "Il Milan potenzialmente è un'ottima squadra poi vedi la posizione in classifica ed i punti guadagnati e ti rendi conto che vive una situazione complessa. Il dato dei 15 convocati nelle Nazionali dimostra che individualmente i giocatori della rosa rossonera sono di grande valore ma bisogna saperli gestire e al momento il Milan non ha saputo formare una squadra competitiva ai massimi livelli. Ha anche giocato molto bene talvolta in stagione, ad esempio contro il Real o in supercoppa con Juve e Inter. Quindi può essere molto competitiva. Mi auguro di cuore che il Napoli riesca a riacciuffare l'Inter, magari non a partire da domenica contro il Milan (ride, ndr)". LEGGI ANCHE: Milan, clamoroso ritorno in dirigenza? Spazio agli ex rossoneri >>>