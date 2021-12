Milan, Condò su Ibrahimovic: “Decisivo più la domenica che il mercoledì”

Paolo Condò ha lanciato una critica sottile a Zlatan Ibrahimovic nel parlare della partita di questa sera tra Milan e Liverpool

Sulla partita: "Il Milan era finito in Europa, e invece è riuscito a sollevarsi: ha subito un danno grave nella partita d'andata con l'Atletico, ma è sopravvissuto. E se vince stasera, come minimo va in Europa League: in quel caso avrebbe già fatto qualcosa di cui molti non lo ritenevano in grado. Sono sicuro che faranno una grande partita: non so se basterà per qualificarsi in Champions, quella sarebbe un'impresa spaziale, ma so che non ci saranno rimpianti". Ecco come e dove vedere Milan-Liverpool in tv e in streaming