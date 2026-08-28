Condò duro: "Non voglio essere troppo cattivo con Leão, ma in Premier non so quanto la vede"

Il giornalista Paolo Condò ha parlato a Sky Sport 24 della situazione legata a Rafael Leão: il portoghese sembra ormai certo di lasciare il Milan nelle prossime ore. Per il club rossonero è in arrivo un incasso da circa 50 milioni di euro.

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Per l'ex Lille ci sono due strade: Aston Villa o Galatasaray. Una scelta di vita e di carriera molto importante per il portoghese visto che non è più giovanissimo (classe 1999).

Ecco il consiglio di Condò:

"Istanbul è molto, molto più bella di Birmingham. Non lo so. Non voglio essere troppo cattivo con Leão, ma in Premier non so quanto la vede. Nel campionato turco penso possa fare sfracelli. Se gioca con la voglia di queste ultime stagioni può andare in Turchia a svernare sereno."

Un parere abbastanza duro e diretto quello di Condò: secondo il giornalista, l'attaccante del Milan farebbe meglio a passare al Galatasaray per ritrovare i suoi numeri offensivi, mentre in Premier League rischia di trovare poco spazio, nonostante Unai Emery (allenatore dell'Aston Villa) stia premendo per averlo in squadra.

Il bilancio finale della carriera di Rafael Leão al Milan

Partite giocate: 291

291 Reti segnate: 80

80 Assist serviti: 65

Quello che sembra oramai chiaro è che Leão non giocherà più con il Milan. I suoisono comunque importantissimi:

L'ultima stagione con Massimiliano Allegri è stata difficile sia per il problema tattico (ha faticato da prima punta) sia per l'infortunio al polpaccio e per il problema cronico con la pubalgia. Nonostante le difficoltà, il portoghese è riuscito a segnare 10 gol con 3 assist.

Non si è più visto, però, quel calciatore dominante sulla fascia sinistra che, insieme a Theo Hernandez, è stato determinante nella conquista dello Scudetto numero 19 per i rossoneri e per il ritorno in semifinale di Champions League.