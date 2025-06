Milan, Condò duro su Ibrahimovic: 'O si mette da parte lui oppure ...'

Dello stesso avviso è Fernando Orsi, ex portiere rossonero, che sostiene come Zlatan Ibrahimovic debba trovare una soluzione per andare d'accordo con tutti, magari nel ruolo di DG all'interno del club: "Per il bene del Milan in questo momento Ibra dovrà trovare una soluzione per andare d'accordo con tutti. Il Milan ha rimesso a posto la dirigenza. Ibra potrebbe fare anche il DG".