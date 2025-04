Milan, Conceicao in gran forma: l’aneddoto di Diogo Leite è da non credere

Diogo Leite , difensore dell' Union Berlino ed ex obiettivo di calciomercato del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Cronache di Spogliatoio', raccontando un aneddoto in merito a Sérgio Conceicao . In modo particolare ha rivelato di come, al termine di un test durissimo, che ha provato fisicamente tutto il gruppo squadra, l'attuale tecnico rossonero fosse il meno affaticato di tutti, il che ci fa capire quanto sia in forma nonostante il ritiro dal calcio. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Diogo Leite rivela l'aneddoto su Conceicao: "Noi esausti, lui era totalmente rilassato"

"Un giorno durante un ritiro mister Conceicao ci aveva assegnato un test fisico faticosissimo. Si chiama yo-yo test, e consiste in una serie di corse e navette. Più passavano le varie fasi, più i calciatori erano stremati. Io non ce la facevo più e durante l’ultima corsa sento arrivare qualcuno di corsa a raggiungermi. Mi giro ed era mister Conceicao! Tranquillo, per niente affaticato. Finiamo il test arrivando insieme al traguardo. Io ero esausto. Lo guardo e la sua faccia era completamente rilassata, come se non avesse corso. Eppure dai test emergeva che ho una buona resistenza. Lui aveva addirittura smesso di giocare da anni". LEGGI ANCHE: Milan, il tempo stringe. Dal DS all’allenatore: Furlani non può sbagliare più >>>