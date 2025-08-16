Milan, Compagnoni: “Vlahovic o Hojlund? Gimenez rischia di …”

Per quanto riguarda Vlahovic, invece, non ci sono molti aggiornamenti: resta il nodo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione per il serbo.
ULTIME MILAN NEWS
"Non sappiamo come gioca Allegri. Se dovesse giocare con un 4-3-3 meglio Vlahovic di Hojlund, col 3-5-2 meglio Hojlund". Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista, ha fatto il punto sull'attacco del Milan. Ecco il suo parere su Hojlund e Vlahovic da Sky: "Occhio a Gimenez che rischia di diventare un investimento a perdere perché se dovesse arrivare uno fra Hojlund e Vlahovic il messicano rischia di perdere molto del suo valore".
Questo il parere di Compagnoni: secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan starebbe lavorando con il Manchester United a un prestito con diritto di riscatto per Hojlund, con il giocatore che preferirebbe un obbligo.
