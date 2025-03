Milan-Como, Goldaniga lancia la sfida: “Abbiamo lavorato per migliorare …”

Edoardo Goldaniga , calciatore del Como , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club lariano in vista della gara contro il Milan , in programma alle ore 18:00 di sabato 15 marzo allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro . In particolare ha svelato su cosa abbiano lavorato con Cesc Fabregas per migliorare partita dopo partita, ovvero sia sulla fase difensiva. Ecco, dunque, le sue parole.

"Venezia? C'è grande rammarico per non aver vinto una partita che avremmo potuto chiudere prima e per non essere riusciti a mantenere la nostra porta inviolata. Abbiamo lavorato molto con il mister e con tutto lo staff, sia sul campo che in sala video, per migliorare la nostra fase difensiva. La concentrazione è fondamentale per il mio ruolo e, in questi anni, ho lavorato molto su questo aspetto con l'obiettivo di rimanere concentrato durante tutte le fasi della partita e riuscire a mantenere la giusta mentalità contro qualsiasi squadra. I nuovi arrivati hanno dato fin da subito un grande contributo dal punto di vista tecnico e, ogni settimana, grazie al lavoro, miglioriamo la comunicazione e la nostra intesa".