Milan-Como, la probabile formazione rossonera: Conceicao cambia il centrocampo?

Il Milan si prepara alla sfida, valevole per la 29^ giornata di Serie A, contro il Como. I rossoneri sono reduci dalla vittoria in rimonta contro il Lecce e puntano a un nuovo successo per continuare un'altra rimonta: quella per la prossima Champions League. Fin quando la matematica non condanna, il Diavolo proverà fino all'ultimo minuto a conquistare un posto per la massima competizione europea ma già sabato 15 febbraio, alle ore 18:00, dovrà riuscire a superare la talentuosa squadra allenata da Cesc Fabregas. Quali saranno, dunque, le scelte di Sergio Conceicao?