Milan, chi è il favorito per il ruolo di direttore sportivo? Il parere di Biasin

"Il Milan ha davanti sé un grande obiettivo: quello di arrivare a nominare un direttore sportivo prima della nomina del nuovo Papa". Così Giuseppe Cruciani , host del podcast 'Aria Fritta' di 'Chiamarsi Bomber' ha parlato del casting per il nuovo direttore sportivo del Milan: "La fumata bianca al Milan deve arrivare prima della fumata bianca in Vaticano. Il secondo incontro dopo 4 ore già con Tare mi sembra che non prometta bene diciamo di arrivare prima del Conclave".

Cruciani ha parlato anche di Conceicao: "Secondo me Conceiçao meritava più, ma si è messo lui nelle condizioni di essere precario. Ha accettato un contratto di sei mesi, ha cominciato a lamentarsi con i giornalisti che lo consideravano un precario, cosa abbastanza assurda perché diventi precario quando i risultati mancano". E infine un domanda: chi è il favorito per diventare il nuovo ds del Milan? Per Giorgia Rossi la "torta" è così divisa: Tare 51%-D'Amico 49%. Per Biasin è invece il contrario: "Perché se tu volessi Tare è lì...".