Milan-Chelsea, Cravero: “Rigore inesistente. Arbitro non all’altezza” | News

E' in corso il match di Champions League tra Milan e Chelsea , con i 'blues' che sono passati in vantaggio su un calcio di rigore molto discutibile e realizzato da Jorginho . L'arbitro ha espulso Fikayo Tomori per una leggera trattenuta in area di rigore su Mount, il quale però era riuscito ugualmente a tirare verso Tatarusanu .

Intervenuto durante la partita su Mediaset, Roberto Cravero ha commentato così la decisione dell'arbitro: "Lo tiene, ma poi Mount arriva alla conclusione. Questo non è mai rigore, è inesistente. L'arbitro non è all'altezza". Un episodio che sicuramente sta già cambiando il corso della gara, con il Milan che stava disputando sino a quel momento una grande partita. Ecco come e dove vedere Milan-Chelsea in tv e in streaming