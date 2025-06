Su Theo Hernandez: "Secondo me se c’è un giocatore di cui non trovi le caratteristiche in nessun altro in giro per il mondo è Theo Hernandez. Terzini come Theo non esistono e la prima missione di ogni allenatore dovrebbe essere proprio quella di far tornare i giocatori al livello di una volta. Se era quello non può essere sparito per sempre quel talento e quella capacità che aveva Theo di incidere ed essere il migliore al mondo nel suo ruolo".