Calciomercato, il Milan osserva la situazione di Kean: il punto

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, figura nella lista dei giocatori che il Milan segue per questa sessione estiva di calciomercato

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, in questa sessione di calciomercato bisognerà tenere d'occhio il futuro di Moise Kean, classe 2000, attaccante che, con la Fiorentina di Raffaele Palladino, ha segnato 25 gol e fornito 3 assist in 44 partite nell'ultima stagione tra Serie A, Conference League e Coppa Italia.