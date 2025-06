Milan, Cattaneo: “Camarda, anno sprecato. Prestito? Con tutto il rispetto …”

Il giornalista Marco Cattaneo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato da Carlo Pellegatti sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul calciomercato del Milan, da Moise Kean a Francesco Camarda passando per Theo Hernandez. Ecco, dunque, le sue parole sull'attaccante rossonero, che a suo dire andrebbe fatto giocare piuttosto che essere mandato in prestito in un club come la Carrarese.