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Milan, Cattaneo: “Allegri ha tenuto unito il gruppo, ma ad oggi Gasperini è un allenatore superiore”

Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini
L'importanza di Massimiliano Allegri nel progetto tecnico del Milan e il paragone con Gian Piero Gasperini: le dichiarazioni di Marco Cattaneo
Redazione PM

La stagione del Milan sta per volgere al termine, ma prima c'è ancora un obiettivo da raggiungere. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria contro il Cagliari per avere la certezza di partecipare alla prossima edizione di Champions League. In occasione di un match così delicato, il Diavolo potrà contare sul sostegno di un San Siro che va verso il tutto esaurito: 74 mila spettatori attesi al Meazza per l'ultimo impegno stagionale.

La figura di Allegri è stata importante per rivitalizzare un ambiente che, dopo l'ottavo posto della scorsa stagione, sembrava totalmente disunito. La proposta di gioco non è stata spumeggiante, ma in caso di qualificazione in Champions il lavoro del tecnico toscano sarebbe quantomeno sufficiente.

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In merito alla stagione del Milan e al ruolo di Massimiliano Allegri si è espresso anche Marco Cattaneo. Il giornalista ha elogiato il tecnico per alcuni aspetti del suo lavoro, ma ha anche affermato di preferire Gasperini. Di seguito, un estratto del suo intervento nel canale Youtube di Carlo Pellegatti.

"Nel calcio attuale reputo Gasperini superiore ad Allegri. Secondo quanto mi risulta, a gennaio Allegri aveva chiesto un centravanti, ma è arrivato Füllkrug. In seguito ha scoperto che il club era pronto a investire cifre altissime per Mateta senza consultarlo. Allegri ha fatto da garante per lo spogliatoio e ha tenuto unito il gruppo. Un contesto simile avrebbe probabilmente distrutto qualsiasi altro allenatore. Lui invece si è comportato molto bene. Tuttavia, da gennaio o febbraio in poi il Milan ha rallentato. Forse l'allenatore avrebbe potuto dare qualcosa in più a livello di gioco e di mentalità. La squadra poteva sfruttare meglio l'inerzia positiva e il vantaggio di giocare una sola volta a settimana. Il Milan ha poi scelto Füllkrug. Si tratta di un calciatore che in altre realtà avrebbe potuto fare bene, ma che a mio avviso non era adatto a questo specifico contesto".

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