Milan, le parole di Cattaneo su Allegri

In merito alla stagione del Milan e al ruolo di Massimiliano Allegri si è espresso anche Marco Cattaneo. Il giornalista ha elogiato il tecnico per alcuni aspetti del suo lavoro, ma ha anche affermato di preferire Gasperini. Di seguito, un estratto del suo intervento nel canale Youtube di Carlo Pellegatti.