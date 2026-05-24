Il Milan si gioca la Champions stasera: la combinazione a quattro che premia il Diavolo in classifica
Milan, le parole di Cattaneo su Allegri—
In merito alla stagione del Milan e al ruolo di Massimiliano Allegri si è espresso anche Marco Cattaneo. Il giornalista ha elogiato il tecnico per alcuni aspetti del suo lavoro, ma ha anche affermato di preferire Gasperini. Di seguito, un estratto del suo intervento nel canale Youtube di Carlo Pellegatti.
"Nel calcio attuale reputo Gasperini superiore ad Allegri. Secondo quanto mi risulta, a gennaio Allegri aveva chiesto un centravanti, ma è arrivato Füllkrug. In seguito ha scoperto che il club era pronto a investire cifre altissime per Mateta senza consultarlo. Allegri ha fatto da garante per lo spogliatoio e ha tenuto unito il gruppo. Un contesto simile avrebbe probabilmente distrutto qualsiasi altro allenatore. Lui invece si è comportato molto bene. Tuttavia, da gennaio o febbraio in poi il Milan ha rallentato. Forse l'allenatore avrebbe potuto dare qualcosa in più a livello di gioco e di mentalità. La squadra poteva sfruttare meglio l'inerzia positiva e il vantaggio di giocare una sola volta a settimana. Il Milan ha poi scelto Füllkrug. Si tratta di un calciatore che in altre realtà avrebbe potuto fare bene, ma che a mio avviso non era adatto a questo specifico contesto".
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