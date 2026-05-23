Ormai manca pochissimo: il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a scendere in campo per l'ultima volta in questa stagione. Domani sera, alle ore 20:45, tra le mura di San Siro arriva il Cagliari di Fabio Pisacane , già salvo grazie alla vittoria contro il Torino nello scorso turno. Ma la partita non è di certo da sottovalutare, anche se i rossoblù non hanno nulla da perdere. In palio, infatti, non ci sono solamente 3 punti importantissimi per centrare la qualificazione in Champions League , ma anche tanti milioni che servirebbero per finanziare il mercato estivo. Ma quali potrebbero essere le scelte degli allenatori? Vediamole assieme.

Milan-Cagliari, probabili formazioni: Modric in panchina

Nonostante Luka Modric abbia recuperato dall'infortunio allo zigomo e possa giocare con una mascherina protettiva, Massimiliano Allegri preferirebbe non rischiare e, al suo posto, potrebbe inserire Jashari, mandando il croato in panchina. Torna dalla squalifica Alexis Saelemaekers, che ritrova il suo posto sulla fascia. Spazio anche a Bartesaghi. A centrocampo Fofana e Rabiot affiancheranno lo svizzero mentre, in attacco, spazio a Nkunku e Gimenez. Confermata la solita difesa formata da Tomori-Gabbia-Pavlovic.