PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Cagliari, probabili formazioni: Modric in panchina, al suo posto lui!

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Milan-Cagliari, probabili formazioni: Modric in panchina, al suo posto lui!

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Domani andrà insieme scena Milan-Cagliari, sfida valida aperta qualificazione in Champions League: ecco le probabili formazioni del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ormai manca pochissimo: il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a scendere in campo per l'ultima volta in questa stagione. Domani sera, alle ore 20:45, tra le mura di San Siro arriva il Cagliari di Fabio Pisacane, già salvo grazie alla vittoria contro il Torino nello scorso turno. Ma la partita non è di certo da sottovalutare, anche se i rossoblù non hanno nulla da perdere. In palio, infatti, non ci sono solamente 3 punti importantissimi per centrare la qualificazione in Champions League, ma anche tanti milioni che servirebbero per finanziare il mercato estivo.  Ma quali potrebbero essere le scelte degli allenatori? Vediamole assieme.

Milan-Cagliari, probabili formazioni: Modric in panchina

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Nonostante Luka Modric abbia recuperato dall'infortunio allo zigomo e possa giocare con una mascherina protettiva, Massimiliano Allegri preferirebbe non rischiare e, al suo posto, potrebbe inserire Jashari, mandando il croato in panchina. Torna dalla squalifica Alexis Saelemaekers, che ritrova il suo posto sulla fascia. Spazio anche a Bartesaghi. A centrocampo Fofana e Rabiot affiancheranno lo svizzero mentre, in attacco, spazio a Nkunku e Gimenez. Confermata la solita difesa formata da Tomori-Gabbia-Pavlovic.

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All. Allegri

La situazione del Cagliari: chi gioca?

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In attacco, Pisacane sta pensando di schierare Belotti, affiancato da Palestra e il solito Esposito. A disposizione torna anche Zé Pedro, che si sta giocando un posto da titolare con Zappa. Folorunsho non sarà disponibile a causa di un risentimento muscolare: al suo posto Adopo.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Belotti, Esposito. All. Pisacane

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