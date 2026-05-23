PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Cagliari, probabile formazione: Nkunku intoccabile. Modric verso la panchina

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Milan-Cagliari, probabile formazione: Nkunku intoccabile. Modric verso la panchina

Milan-Cagliari, probabile formazione: Nkunku intoccabile. Modric verso la panchina
Le ultime da Milanello verso il Cagliari. Nel 3-5-2 di Allegri c'è spazio per Nkunku: panchina per Rafael Leao. Ecco la probabile formazione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Da ieri, il Milan è in ritiro a Milanello con l'obiettivo di vincere contro il Cagliari domani sera a San Siro, per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Ci sono ancora dubbi sull'undici titolare di Massimiliano Allegri: in attacco ci sarà Nkunku, reduce da due ottime partite contro l'Atalanta e il Genoa, ma ancora non c'è certezza sul suo partner in attacco. Possibili cambi anche a centrocampo nel 3-5-2 rossonero? Le ultime novità.

Milan-Cagliari, la probabile formazione rossonera

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Come riportato dal giornalista Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, resta il dubbio in attacco su chi schierare al fianco dell'intoccabile Nkunku: pronto o Füllkrug o Gimenez. Leao e Pulisic sono destinati a partire dalla panchina. Nella sessione di ieri, Saelemaekers è stato testato più di Athekame tra i titolari: il belga torna dopo un turno di squalifica e potrebbe subito riprendere il suo posto sulla destra del centrocampo di Allegri. Proprio nel reparto mediano Ricci insidia Fofana per il ruolo di mezzala destra, ma in generale, ci dovrebbe essere solo un cambio rispetto ai titolari di Genoa-Milan, ovvero Saelemaekers al posto di Athekame. Modric dovrebbe partire dalla panchina, con Jashari confermato. Ecco la probabile formazione del Milan.

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Nkunku non si toglie: 'sacrificato' Leao 

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Massimiliano Allegri vuole puntare sulla continuità dopo aver visto bei segnali nel secondo tempo di Genoa-Milan: nonostante il ritorno di Leao, l'allenatore livornese continua a puntare su Nkunku, decisamente l'attaccante più in forma in questo finale di stagione per i rossoneri. Difficile vedere i due insieme: per dare il meglio, entrambi devono giocare con una prima punta di peso, ecco perché si candida per un posto da titolare Gimenez. Contro il Cagliari serve una prima punta di ruolo, visto che duellerà contro un difensore fisico e arcigno come Mina. Con il lavoro del messicano, Nkunku è libero di giocare dove vuole in attacco cercando di attaccare i punti deboli della difesa avversaria.

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