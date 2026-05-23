Da ieri, il Milan è in ritiro a Milanello con l'obiettivo di vincere contro il Cagliari domani sera a San Siro, per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Ci sono ancora dubbi sull'undici titolare di Massimiliano Allegri: in attacco ci sarà Nkunku, reduce da due ottime partite contro l'Atalanta e il Genoa, ma ancora non c'è certezza sul suo partner in attacco. Possibili cambi anche a centrocampo nel 3-5-2 rossonero? Le ultime novità.