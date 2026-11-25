L'ex attaccante del Milan Antonio Cassano ha parlato durante il podcast "Viva el Futbol" dell'operazione Alphadjo Cisse:

"Lo sai chi l'ha mandato via che non lo voleva assolutamente l'anno scorso? Due persone: Allegri e Tare. Ricordo alla gente milanisti, ai tifosi, che l'anno scorso Tare e Allegri hanno detto che questo non poteva giocare in Serie A né tanto meno al Milan. Quando lo hanno visto gli hanno detto che non poteva stare al Milan. Invece è tornato e sta facendo benissimo. Sono contento per questo ragazzo qua. Per disperazione hanno detto che l'hanno mandato via questo ragazzo qua. Sia Tare che Allegri che mi smentissero!!!".

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La ricostruzione dei fatti: dal prestito al Catanzaro alla fiducia di Amorim

I numeri impattanti di Alphadjo Cisse in Serie A

Presenze: 10;

10; Da titolare: 5;

5; Gol: 6;

6; xG: 2,97;

2,97; Frequenza gol (in minuti): 75 min;

75 min; Percentuale realizzativa: 43%;

43%; Tiri totali (a partita): 1,4;

1,4; Tocchi a partita: 27,9;

27,9; Grandi occasioni mancate: 1;

1; Dribbling riusciti a partita: 0,5 (28%);

0,5 (28%); Duelli vinti a partita: 2,2 (34%).

A dire il veronon è mai stato mandato via dal Milan: l'annuncio ufficiale del suo acquisto è arrivato il, con il Diavolo che decise di lasciarlo in prestito alanche per il resto della stagione (chiusa per il grave infortunio) per farlo crescere. Il primo arrivo del classe 2006 a Milanello è stato in estate al primo giorno di raduno con. L'allenatore rossonero ha poi scelto di non mandarlo in prestito (si parlava di) e tenerlo in rosa. Mai scelta fu più opportuna visti i numeri di questo inizio stagionale del Diavolo.Ecco le sue statistiche inpiù impattanti dal sito Sofascore:

Ricordiamo che Alphadjo Cisse è stato pagato dal Milan circa 8 milioni di euro e il suo valore è già cresciuto in modo esponenziale in pochi mesi.