Le parole di Cassano su Alphadjo Cisse, Tare e Allegri a Viva el Futbol: ecco come è andata davvero la trattativa con il Milan e le sue statistiche
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L'ex attaccante del Milan Antonio Cassano ha parlato durante il podcast "Viva el Futbol" dell'operazione Alphadjo Cisse:
"Lo sai chi l'ha mandato via che non lo voleva assolutamente l'anno scorso? Due persone: Allegri e Tare. Ricordo alla gente milanisti, ai tifosi, che l'anno scorso Tare e Allegri hanno detto che questo non poteva giocare in Serie A né tanto meno al Milan. Quando lo hanno visto gli hanno detto che non poteva stare al Milan. Invece è tornato e sta facendo benissimo. Sono contento per questo ragazzo qua. Per disperazione hanno detto che l'hanno mandato via questo ragazzo qua. Sia Tare che Allegri che mi smentissero!!!".
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La ricostruzione dei fatti: dal prestito al Catanzaro alla fiducia di AmorimA dire il vero Cisse non è mai stato mandato via dal Milan: l'annuncio ufficiale del suo acquisto è arrivato il 2 febbraio 2026, con il Diavolo che decise di lasciarlo in prestito al Catanzaro anche per il resto della stagione (chiusa per il grave infortunio) per farlo crescere. Il primo arrivo del classe 2006 a Milanello è stato in estate al primo giorno di raduno con Ruben Amorim. L'allenatore rossonero ha poi scelto di non mandarlo in prestito (si parlava di Torino) e tenerlo in rosa. Mai scelta fu più opportuna visti i numeri di questo inizio stagionale del Diavolo.
I numeri impattanti di Alphadjo Cisse in Serie AEcco le sue statistiche in Serie A più impattanti dal sito Sofascore:
- Presenze: 10;
- Da titolare: 5;
- Gol: 6;
- xG: 2,97;
- Frequenza gol (in minuti): 75 min;
- Percentuale realizzativa: 43%;
- Tiri totali (a partita): 1,4;
- Tocchi a partita: 27,9;
- Grandi occasioni mancate: 1;
- Dribbling riusciti a partita: 0,5 (28%);
- Duelli vinti a partita: 2,2 (34%).
Ricordiamo che Alphadjo Cisse è stato pagato dal Milan circa 8 milioni di euro e il suo valore è già cresciuto in modo esponenziale in pochi mesi.
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