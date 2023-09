Milan, Caressa: “Ecco come Pioli terrà tutti sulla corda. Ce lo ha detto lui…”

Fabio Caressa, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla strategia che adotterà Stefano Pioli, tecnico del Milan

Fabio Caressa , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky', soffermandosi sulla strategia che adotterà Stefano Pioli , tecnico del Milan , per tenere tutti sulla corda nel corso della stagione. Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Le parole di Fabio Caressa su Stefano Pioli

"Quando siamo andati a Milanello Pioli ha anche detto: 'Farò delle rotazioni che sono calcolate. Noi abbiamo anche un sistema per vedere quali sono i dati fisici che ci permettono di fare delle rotazioni'. Per evitare un po' gli infortuni e per tenere tutti sulla corda. Diceva Pioli, che vuole arrivare a marzo, nel momento decisivo, con tutti che sono stati coinvolti".