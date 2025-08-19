Milan, Caressa: “Mi intriga il cambio di posizione di Leao”

Pianeta Milan
esultanza gol Rafael Leao AC Milan Milan-Bari 2-0 Coppa Italia 2025-2026
Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi, ha parlato del Milan e di Leao
Redazione PM

Manca meno di una settimana alla prima giornata di Serie A. È dunque tempo di pronostici e di previsioni. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Caressa, storico telecronista di Sky Sport. Il giornalista ha offerto le sue prime impressioni e sensazioni sul campionato ormai alle porte. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan, Caressa stuzzicato da Leao

Ecco che cosa ha detto in merito alla nuova Serie A: "Devo dire che quest'anno mi sembra tutto molto confuso... C'è stato pure l'infortunio di Lukaku, è impossibile fare una griglia di partenza, ci sono troppe cose da fare sul mercato".

In ogni caso, ha aggiunto: "Il Napoli finora è la squadra che si è mossa meglio, ma Juve e Inter devono completarsi, mentre del Milan mi intriga il cambio di posizione di Leao".

