Milan, Caressa: “Mi intriga il cambio di posizione di Leao”

Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi, ha parlato del Milan e di Leao

Redazione PM 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 13:46)

Manca meno di una settimana alla prima giornata di Serie A. È dunque tempo di pronostici e di previsioni. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Caressa, storico telecronista di Sky Sport. Il giornalista ha offerto le sue prime impressioni e sensazioni sul campionato ormai alle porte. Di seguito, si riportano le sue parole.