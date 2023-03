Caressa: “Il Milan senza Leao fa meno punti. Qualcosa vorrà dire”

Intervenuto a Sky Calcio Club, il noto telecronista Fabio Caressa ha parlato di Rafael Leao e delle prestazioni del Milan in sua assenza

Intervenuto durante Sky Calcio Club, il noto telecronista Fabio Caressa ha parlato del Milan ed in particolare delle prestazioni dei rossoneri in assenza di Rafael Leao .

"Il Milan con Leao fa 2.26 punti a partita, senza ne fa 0.66 a partita. C’è un punto e mezzo di differenza: qualcosa vuol dire. Le caratteristiche di Leao sono uniche, tiene impegnata la difesa, riparte in velocità. Il Milan deve fare di tutto per chiudere la questione del contratto il prima possibile. Credo gli faccia bene rimanere ancora al Milan a patto di sentirsi al centro del progetto. Se va a fare il terzo o quarto attaccante da qualche altra parte è sprecato".

Caressa ha poi concluso, sottolineando la giovane età dell'attaccante portoghese: "Essendo ancora molto giovane secondo me si può permettere di creare la sua legacy qua in Italia al Milan e poi dopo, eventualmente, o di rimanere al Milan o di scegliere altre destinazioni, però è importante per lui rimanere".