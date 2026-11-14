Possibile svolta, Cardinale: "Tournée estiva? Decide Amorim". Giocatori al primo posto, non i ricavi

Svolta Milan per la preparazione estiva: Gerry Cardinale affida a Ruben Amorim la scelta sulle amichevoli mettendo la squadra al primo posto
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Gerry Cardinale è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport" parlando di "Milan Sports & Entertainment", holding che riunirà gli investimenti attuali e futuri di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento, con il Milan al centro di tutto.
Tournée estiva Milan, la svolta di Cardinale: deciderà AmorimNon solo, però: il proprietario rossonero ha parlato anche delle amichevoli estive in vista della prossima stagione aprendo alla possibilità di non vedere partite all'estero. Ecco le sue parole in merito:
"Con Amorim ne abbiamo già parlato e vi dico solo che, se faremo delle amichevoli all’estero, la prossima estate saranno negli Stati Uniti. Se le faremo... Non abbiamo ancora deciso e la scelta sarà di Ruben. In base a quello che sarà meglio per la squadra: giocare amichevoli all’estero deve essere un valore aggiunto per il gruppo, non far guadagnare un paio di milioni al club."
Sarebbe quasi una rivoluzione per il Milan: non partire all'estero per eventuali amichevoli potrebbe permettere al Diavolo di lavorare con calma a Milanello per preparare al meglio la stagione, senza viaggi che possono cambiare gli orari della squadra. Sarebbe davvero un passo molto importante.
Stop alle tournée solo per incassi: la salute dei giocatori al primo postoCardinale continua e spiega:
"Quei due milioni non saranno più il nostro obiettivo come succedeva con la vecchia gestione. Sotto questa proprietà non accadrà più. Tutto quello che organizzeremo a livello di amichevoli sarà ponderato assieme al nostro tecnico. Ogni spostamento. E non parteciperemo a tournée fatte da altri. Mettiamo i nostri giocatori al primo posto. Vogliamo aiutarli a prepararsi bene per vincere. Il nostro obiettivo è questo e puntiamo a raggiungerlo il prima possibile."
Importantissimo che le decisioni sportive vengano prese da Amorim e il suo staff con al centro la salute e il fisico dei giocatori del Milan e non l'eventuale incasso per il club. Vedremo quindi quali saranno (e dove) le amichevoli estive dei rossoneri, ma potrebbe essere un cambio quasi epocale sotto questo punto di vista.
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