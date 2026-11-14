Possibile svolta, Cardinale: "Tournée estiva? Decide Amorim". Giocatori al primo posto, non i ricavi

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Gerry Cardinale è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport" parlando di "Milan Sports & Entertainment", holding che riunirà gli investimenti attuali e futuri di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento, con il Milan al centro di tutto.

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Tournée estiva Milan, la svolta di Cardinale: deciderà Amorim

"Con Amorim ne abbiamo già parlato e vi dico solo che, se faremo delle amichevoli all’estero, la prossima estate saranno negli Stati Uniti. Se le faremo... Non abbiamo ancora deciso e la scelta sarà di Ruben. In base a quello che sarà meglio per la squadra: giocare amichevoli all’estero deve essere un valore aggiunto per il gruppo, non far guadagnare un paio di milioni al club."

Non solo, però: il proprietario rossonero ha parlato anche dellein vista della prossima stagione aprendo alla possibilità di non vedere partite all'estero. Ecco le sue parole in merito:

Sarebbe quasi una rivoluzione per il Milan: non partire all'estero per eventuali amichevoli potrebbe permettere al Diavolo di lavorare con calma a Milanello per preparare al meglio la stagione, senza viaggi che possono cambiare gli orari della squadra. Sarebbe davvero un passo molto importante.

Stop alle tournée solo per incassi: la salute dei giocatori al primo posto

"Quei due milioni non saranno più il nostro obiettivo come succedeva con la vecchia gestione. Sotto questa proprietà non accadrà più. Tutto quello che organizzeremo a livello di amichevoli sarà ponderato assieme al nostro tecnico. Ogni spostamento. E non parteciperemo a tournée fatte da altri. Mettiamo i nostri giocatori al primo posto. Vogliamo aiutarli a prepararsi bene per vincere. Il nostro obiettivo è questo e puntiamo a raggiungerlo il prima possibile."

Cardinale continua e spiega:

Importantissimo che le decisioni sportive vengano prese da Amorim e il suo staff con al centro la salute e il fisico dei giocatori del Milan e non l'eventuale incasso per il club. Vedremo quindi quali saranno (e dove) le amichevoli estive dei rossoneri, ma potrebbe essere un cambio quasi epocale sotto questo punto di vista.