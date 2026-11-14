Cardinale: "A San Donato un’arena da 20.000 posti. La NBA Europe partirà". Ecco le tempistiche

Il Milan di Gerry Cardinale guarda oltre il calcio: franchigia in NBA Europe nell'ottobre 2027, torneo di tennis a Milano e nuova arena a San Donato
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Il Milan diventa sempre più centrale per Gerry Cardinale e RedBird: ieri l'annuncio e la nascita di "Milan Sports & Entertainment", holding che riunirà gli investimenti attuali e futuri di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento, con il Milan al centro di tutto.
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Cardinale su San Donato: arena da 20.000 posti per NBA Europe e tennisTra i piani anche la NBA Europe e il tennis in una nuova struttura che dovrebbe sorgere nell'area di San Donato. Ecco le parole di Gerry Cardinale in merito:
"Penso che la NBA stia negoziando con l’Eurolega, ma in un modo o nell’altro, se non riusciranno a trovare un accordo, NBA Europe partirà comunque. Magari a fine anno o nei primi mesi del 2027 sarà annunciato il primo gruppo di nuove franchigie per l’Europa. Vedremo quando accadrà... A San Donato abbiamo il terreno di nostra proprietà e se mi verrà concessa la franchigia per Milano, potrò cominciare i lavori piuttosto rapidamente perché abbiamo già l’autorizzazione urbanistica per un’arena da 20.000 posti. Inoltre continueremo a esplorare le opportunità e ad avere discussioni nel mondo del tennis e per organizzare un torneo a Milano. Infine stiamo già facendo progressi nella costruzione e nel lancio di una società di hospitality e di gestione degli impianti."
Come funzionerà NBA Europe nel 2027 e il futuro di San DonatoSulla carta il progetto NBA Europe dovrebbe partire nell'ottobre 2027 con il Milan di Cardinale in questo momento. Il progetto prevede una competizione di primo livello affiancata da una seconda divisione, con possibilità di promozione e accesso basate sui risultati sportivi. L'idea è costruire un sistema più collegato tra le diverse competizioni europee, vedremo se vedrà davvero la luce. Sarebbe comunque importante costruire una nuova struttura a San Donato anche per altri eventi, come ad esempio il tennis.
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