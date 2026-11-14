Cardinale: "A San Donato un’arena da 20.000 posti. La NBA Europe partirà". Ecco le tempistiche

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il Milan diventa sempre più centrale per Gerry Cardinale e RedBird: ieri l'annuncio e la nascita di "Milan Sports & Entertainment", holding che riunirà gli investimenti attuali e futuri di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento, con il Milan al centro di tutto.

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Cardinale su San Donato: arena da 20.000 posti per NBA Europe e tennis

"Penso che la NBA stia negoziando con l’Eurolega, ma in un modo o nell’altro, se non riusciranno a trovare un accordo, NBA Europe partirà comunque. Magari a fine anno o nei primi mesi del 2027 sarà annunciato il primo gruppo di nuove franchigie per l’Europa. Vedremo quando accadrà... A San Donato abbiamo il terreno di nostra proprietà e se mi verrà concessa la franchigia per Milano, potrò cominciare i lavori piuttosto rapidamente perché abbiamo già l’autorizzazione urbanistica per un’arena da 20.000 posti. Inoltre continueremo a esplorare le opportunità e ad avere discussioni nel mondo del tennis e per organizzare un torneo a Milano. Infine stiamo già facendo progressi nella costruzione e nel lancio di una società di hospitality e di gestione degli impianti."

Come funzionerà NBA Europe nel 2027 e il futuro di San Donato

Tra i piani anche lae ilin una nuova struttura che dovrebbe sorgere nell'area di. Ecco le parole di Gerry Cardinale in merito:Sulla carta il progettodovrebbe partire nell'con il Milan di Cardinale in questo momento. Il progetto prevede una competizione di primo livello affiancata da una seconda divisione, con possibilità di promozione e accesso basate sui risultati sportivi. L'idea è costruire un sistema più collegato tra le diverse competizioni europee, vedremo se vedrà davvero la luce. Sarebbe comunque importante costruire una nuova struttura a San Donato anche per altri eventi, come ad esempio il tennis.