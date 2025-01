1 di 3

MILAN, CAPELLO PRESENTA WALKER

Le dichiarazioni di Fabio Capello (ex allenatore AC Milan) a 'La Gazzetta dello Sport' su Kyle Walker | Milan News (Getty Images)

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere Kyle Walker dal Manchester City. A presentarlo ci pensa Fabio Capello che lo ha allenato con l'Inghilterra. L'ex tecnico rossonero ne ha parlato benissimo in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Non solo: Capello ha parlato anche del colpo in attacco e di Conceicao. Ecco le sue parole.

Qualcuno ha dubbi su Walker. Capello risponde così

«No, non sono d’accordo. Io credo che Kyle abbia l’integrità fisica per dominare in Italia almeno per un paio di anni. L’abbiamo visto anche all’Europeo e prima ancora in Champions: andatevi a vedere il recupero che fa su Vinicius nell’ultimo incrocio tra City e Real Madrid, appena qualche mese fa. Su Vinicius eh...».

Su come mai l'aveva convocato in nazionale

«Innanzitutto la sua velocità, dote che ha mantenuto col passare del tempo. Allora giocava ancora nel Tottenham, era un giovane promettente, doveva solamente disciplinarsi un po’ in marcatura. E mi sembra che ci sia riuscito alla grande crescendo».

Il Milan compra un campione?

«Direi serenamente di sì. Walker è un terzino che sa spingere e, soprattutto, di qualità nella gestione di palla nell’ultimo terzo di campo. Se si trova sulla trequarti, non va in confusione, ha nelle sue corde la giocata importante. In più, porta l’esperienza e la leadership di chi ha giocato e vinto ad altissimi livelli. Non penso che Guardiola faccia capitano di una squadra in grado di vincere la Champions il primo che passa di lì». VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>