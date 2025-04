Milan, Capello: 'Theo Hernandez? Non è un tema tecnico. Se ha voglia...'

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato con un intervento su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola la situazione della squadra rossonera in vista della prossima stagione. Ecco, dunque, cosa ha scritto 'Don Fabio' sulla 'rosea'. "La chiave per il Milan che verrà è una: inserire due o tre giocatori di grande livello, che facciano davvero la differenza. Non servono rivoluzioni totali, con otto o dieci nuovi innesti. Ma un paio sì, e dove si trovano andrà bene: che si tratti di una grande mezzala, o di un altro centrocampista fortissimo, un terzino destro, un’ala che faccia sfracelli. Non tentativi, ma giocatori che diano già ampie garanzie. La base è buona, e la cosa fa anche arrabbiare". Il parere su Theo Hernandez.