Il contratto di Jovic scadrà il 30 giugno, ma la sensazione è che il Milan, come fatto un anno fa, eserciterà l'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Dal rifiuto al Monza alla titolarità in rossonero: Jovic ha avuto ragione a voler restare al Milan e oggi il Diavolo non può che essere felice di quel 'no' al trasferimento gratis ai brianzoli.

L'ultimo mese di stagione, poi, sarà decisivo per Mike Maignan e Theo Hernández. Entrambi i francesi hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e per tutti e due i negoziati sono fermi. Senza novità, ha sottolineato il 'CorSera', finiranno entrambi sul mercato per evitare di perderli a parametro zero tra un anno.

Conceicao, chance di restare dal 10 al 30% massimo. Però ... — Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, ha parlato di dialoghi in corso per il rinnovo. La verità, però, è che dipenderà tanto dalle prestazioni che forniranno. I due francesi, infatti, chiedono un sostanzioso aumento di stipendio, nonostante non abbiano disputato una stagione all’altezza della propria fama. Ottimi contro l'Inter, chissà che non continuino così ...

Poi c'è Conceição. Il Milan resta orientato a cambiare allenatore. Se fino a martedì, però, le sue chance di restare erano inesistenti, ora, con la conquista della finale di Coppa Italia, sono salite al 10%. Qualora vincesse il trofeo, salirebbero intorno al 30%. Una percentuale che, ad ogni modo, fa capire come il suo futuro sembri piuttosto segnato, nonostante nulla sia stato ancora deciso in via definitiva. Motivo per cui il portoghese può ancora giocarsi le sue carte e lo farà.