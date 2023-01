Milan, Capello: “Scudetto? Difficile, il Napoli ha punti pesanti di vantaggio”

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Capello ha parlato di Milan-Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Più facile che il Milan vinca lo scudetto o che la Roma vada in Champions? Bella domanda: è difficile per tutte e due, perché il Napoli ha punti pesanti di vantaggio e la Roma quattro squadre davanti più attrezzate, ma poi da febbraio tornano le coppe e può cambiare tutto. L’Inter, ad esempio, ora mi pare molto forte e la Juve si sta ritrovando, anche se pure lei a volte la palla la presta...". Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.