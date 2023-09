Milan, Capello: “Ho giocato e vinto a San Siro, ma sono sicuro nel dire…”

Le parole di Fabio Capello

"Ho fatto gol nel vecchio Wembley, che adesso non c'è più. A quei tempi facevano le corse dei cani, ora c'è quello nuovo ed è lo stadio più bello del mondo, comodo per la gente che lo vive tutti i giorni e non solo la domenica. Non si possono avere monumenti che vivono solo due volte a settimana, uno stadio va vissuto sempre. Mi sembrava bella l'idea di lasciare una scalinata come ricordo e modernizzarlo. Poi se una cosa dopo 70 anni non può essere toccata, continuiamo a lasciare in piedi cose non belle. Ho giocato e vinto a San Siro ma sono sicuro nel dire: facciamo il nuovo San Siro".