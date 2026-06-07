Regnano i dubbi intorno al Diavolo

Resta lo stallo intorno al mondo Milan e le parole di Fabio Capello sono un po' lo specchio della preoccupazione che sta colpendo i pensieri dei tifosi rossoneri. 'Don Fabio' parla apertamente di "caos" e di "mancanza di un indirizzo chiaro": è normale in questo momento, visto che Gerry Cardinale non ha ancora trovato gli elementi giusti per far partire il progetto rossonero. Le altre squadre in Serie A sono già operative sul mercato, mentre il Milan è in netto ritardo e non può permettersi di allungare i tempi oltre la prossima settimana: il rischio di compromettere la preparazione e la programmazione della prossima stagione è già alto.