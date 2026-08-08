Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Dario Canovi ha voluto spendere alcune parole sul nuovo Milan di Amorim
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Il calciomercato entra in una fase caldissima e i possibili verdetti della griglia di partenza del campionato iniziano a prendere forma nelle parole dei vari opinionisti. Ai microfoni di TMW.com, il noto procuratore sportivo Dario Canovi ha voluto analizzare tutte le mosse delle big, spendendo parole molto chiare.
Milan, parla Canovi: "Squadra da Champions"Nonostante i colpi da novanta messi a segno dalla dirigenza del club di via Aldo Rossi, ovvero Mario Gila e Goncalo Ramos, Canovi invita alla cautela sui reali obiettivi della squadra guidata da Ruben Amorim:
"II Milan per me è una scommessa. Amorim è un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo Scudetto, magari per la Champions."
Per quanto riguarda la classifica, secondo l'agente, le certezze stanno altrove. L'inter, secondo Canovi, parte in prima fila davanti a tutti, rimanendo così la squadra da battere:
Per lo Scudetto al momento è ancora l'Inter la grande favorita, poi subito dopo vedo Napoli e Como. L'Inter ha fatto acquisti indovinati, ha rafforzato l'unico reparto dove, anche per questioni di età, aveva difficoltà, ossia la difesa. Stones è un arrivo importante. Se poi arrivasse Romero o un altro simile, diventerebbe una difesa molto forte".
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