Il calciomercato entra in una fase caldissima e i possibili verdetti della griglia di partenza del campionato iniziano a prendere forma nelle parole dei vari opinionisti. Ai microfoni di TMW.com, il noto procuratore sportivo Dario Canovi ha voluto analizzare tutte le mosse delle big, spendendo parole molto chiare.

Milan, parla Canovi: "Squadra da Champions"

"II Milan per me è una scommessa. Amorim è un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo Scudetto, magari per la Champions."

Nonostante i colpi da novanta messi a segno dalla dirigenza del club di via Aldo Rossi, ovvero, Canovi invita alla cautela sui reali obiettivi della squadra guidata da

Per quanto riguarda la classifica, secondo l'agente, le certezze stanno altrove. L'inter, secondo Canovi, parte in prima fila davanti a tutti, rimanendo così la squadra da battere:

Per lo Scudetto al momento è ancora l'Inter la grande favorita, poi subito dopo vedo Napoli e Como. L'Inter ha fatto acquisti indovinati, ha rafforzato l'unico reparto dove, anche per questioni di età, aveva difficoltà, ossia la difesa. Stones è un arrivo importante. Se poi arrivasse Romero o un altro simile, diventerebbe una difesa molto forte".