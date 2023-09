Milan, Canovi: “Adli giocatore importante. Grande intuizione di Pioli”

Antonio Canovi, agente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Yacine Adli, centrocampista del Milan

Antonio Canovi , agente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', soffermandosi sulla prestazione del centrocampista Yacine Adli in cabina di regia in Cagliari - Milan . Ecco le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Antonio Canovi su Yacine Adli

"È un giocatore importante. Scuola Paris Saint-Germain e si vede nel suo essere tuttocampista. Pioli penso abbia avuto una grande intuizione. Conoscendo il ragazzo so che da tutto per imparare. Ha un’ambizione molto forte che lo porta a migliorarsi. Questo potrebbe portarlo ad essere molto utile in questa stagione. Mettiamoci anche che ieri era la sua prima prova e l’avversario era l’ostico Cagliari di Ranieri". LEGGI ANCHE: Conferenza Milan-Lazio, le parole di Pioli alla vigilia