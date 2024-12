Milan, Borghi: “Camarda? Può avere un grande futuro. Dai gesti…”

Fa ancora tanto parlare lo sfogo di la situazione in casa Milan. Secondo gli ultimi rumors, la posizione di Paulo Fonseca potrebbe essere messa in dubbi in caso di mancata vittoria contro il Verona. E in prima linea ci sarebbe Massimiliano Allegri. Durante il programma 'L'ascia raddoppia' di Cronache di Spogliatoio andata in onda su YouTube, Giuseppe Pastore e Fabrizio Biasin hanno parlato proprio del possibile cambio in panchina. Stefano Borghi, invece, ha parlato di Francesco Camarda. Ecco il parere del telecronista.