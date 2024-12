Milan, e nel caso saltasse Fonseca? Per Sky c’è anche Massimiliano Allegri

La stagione non sta andando nel migliore dei modi, l'ambiente non è affatto contento e sul banco degli imputati troviamo diversi nomi. Insomma, il Milan non se la sta passando benissimo e, nel caso in cui la situazione peggiorasse ulteriormente, sarà molto probabilmente Paulo Fonseca a pagare. Il tecnico rossonero è al centro della critica e, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan potrebbe anche pensare a un clamoroso esonero.

Un grande ritorno

Tuttavia, Sky Sport tiene a sottolineare che, al momento, la dirigenza del Diavolo non sia affatto orientata verso un cambio in panchina, affermando in più occasione la piena fiducia in Fonseca. Eppure, qualora non arrivasse alcun risultato positivo nelle prossime sfide, non sarebbe da escludere un nuovo colpo di scena.