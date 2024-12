Milan, Pastore: “Ibrahimovic è paravento per Furlani e Moncada. Maldini…”

Milan, Pastore: parole dure su Ibrahimovic. Maldini come il gladiatore?

"Ibrahimovic spero per lui che non stia facendo nulla, se dovesse essere operativo sarebbe un problema. Sarebbe il minore dei mali. E' un paravento per Furlani e Moncada per scaricare mediaticamente le colpe a Ibrahimovic. Se fa il dirigente, non mi sembra sia molto efficiente. Nel passato c'erano Paolo Maldini, Gazidis e Massara. Piano snello e funzionale. L'hanno smontato. Sappiamo che Paolo Maldini è stato invitato per la festa del 125esimo, pare che non sia intenzionato a tornare. Cosa faresti se dovesse entrare a San Siro con la vecchia dirigenza, tipo il gladiatore?".