Borghi: "Il Milan ha un vero problema. In difesa letture terribili"

"Secondo me il Milan può fare risultato a Bergamo, non lo escludo perché a Madrid ho visto il Milan. Lì Fonseca vara l'idea di Musah, lì con la difesa a cinque, perfetta in quella partita. Contro la Juventus è stata la peggiore mossa possibile. Contro la Dea si ricrea qualche situazione simile al Bernabeu. Non basterebbe anche una vittoria a Bergamo per rimettere il Milan in corsa per lo Scudetto. Sarebbe una cosa possibile solo se i rossoneri riuscissero, in tempi molto brevi, a risolvere il vero problema: la continuità. Il Milan deve recuperare tanti punti. Per le caratteristiche di questa squadra penso sia molto difficile trovarla. Il Milan non è mai stata una squadra squilibrata, ma continua ad essere una squadra che in fase difensiva fa delle letture individuali terribili. E' spesso frutto di una o due letture di reparto sbagliate. Se questi errori vengono reiterati, allora c'è un discorso più profondo". LEGGI ANCHE: Milan, Morata: la carta per battere l'Atalanta? Ecco perché