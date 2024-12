Milan, Biasin: “Fonseca ha tante ragioni, ma è anche nel torto”

Nel suo Editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha parlato dell'allenatore del Milan Paulo Fonseca . In particolar modo, il giornalista ha parlato di come il tecnico portoghese sta gestendo la squadra.

Ecco le parole di Biasin: "La gestione di Fonseca. Lui ha tante ragioni (è solo, altroché se lo è) ma ha anche il torto di aver proposto costantemente formazioni più deboli rispetto a quelle potenziali. E lo ha fatto per questioni disciplinari, per carità, solo che lui non è il preside di una scuola media, è un tecnico che deve portare risultati. E i risultati non passano dalle punizioni ai giocatori più forti, ma dalla capacità di farsi seguire da lor signori". LEGGI ANCHE: Verona-Milan, le parole di Fonseca nella conferenza della vigilia >>>