Milan, Calabria: “Troppi pensieri. Bologna? Darò tutto, non vedo l’ora”

Davide Calabria ha salutato il suo Milan. Quello che ormai è l'ex capitano rossonero, ha salutato Milanello per l'ultima volta ed è pronto a firmare con il Bologna per la sua nuova avventura in Serie A. Il giocatore lascia il Diavolo dopo una vita passata in rossonero. L'ormai ex terzino e capitano del Milan, ha parlato a 'DAZN' al suo arrivo a Bologna. Ecco il video con le sue parole.